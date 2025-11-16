Inter Milan -7 al derby | Sky DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e chi farà la telecronaca

Inter News 24 Inter Milan, il derby di Milano si avvicina. Ecco tutte le informazioni su come seguire il grande match di giornata in diretta. Inter Milan si avvicina a grandi passi: il derby della Madonnina, valido per la 12ª giornata della Serie A 202526, si disputerà domenica 23 novembre alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Il match potrà essere seguito tramite l’app di DAZN su smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Per quanto riguarda la telecronaca, sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, come confermato dalla piattaforma. 🔗 Leggi su Internews24.com

