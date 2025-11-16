Inter News 24 Inter Milan, il derby di Milano si avvicina. Ecco tutte le informazioni su come seguire il grande match di giornata in diretta. Inter Milan si avvicina a grandi passi: il derby della Madonnina, valido per la 12ª giornata della Serie A 202526, si disputerà domenica 23 novembre alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Il match potrà essere seguito tramite l’app di DAZN su smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Per quanto riguarda la telecronaca, sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, come confermato dalla piattaforma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Milan, -7 al derby: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e chi farà la telecronaca