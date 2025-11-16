Inter e Milan sfida doppia in porta Sommer-Maignan | eredità da derby

Su una sponda del Naviglio, il candidato al premio miglior portiere del 2025 assegnato dalla Fifa, con sei campionati vinti nel curriculum tra Svizzera (Basilea), Germania (Bayern Monaco) e Italia (Inter). Tradotto, Yann Sommer. Di fronte, il capitano del Milan, premiato come numero uno dei numeri uno agli ultimi Europei. Tradotto, Mike Maignan. Leader quanto meno tecnici, entrambi. Ma entrambi con il contratto che scadrà a giugno 2026. Destini comuni e incrociati, seppur con i debiti distinguo, per il 36enne svizzero e il 30enne francese. Perché per Sommer pesa soprattutto la carta d’identità (e alle spalle c’è comunque, già, Josep Martinez). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter e Milan, sfida (doppia) in porta. Sommer-Maignan: eredità da derby

