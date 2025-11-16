Insigne alla Lazio percepirebbe 1,2 milioni d’ingaggio Sarri intensifica il pressing Messaggero

Ilnapolista.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Insigne è sempre più vicino ad approdare alla Lazio a gennaio da svincolato, dopo l’ultima esperienza in Mls col Toronto. Il tecnico Maurizio Sarri sta spingendo per avere il suo ex pupillo ai tempi del Napoli. Insigne alla Lazio, le cifre. Come riportato da Il Messaggero: “ Sarri ha intensificato il pressing sull’ex Napoli ormai da mesi. C’è una grande possibilità di vederli assieme per almeno sei mesi, con Lorenzo che percepirebbe un ingaggio da 1,2 milioni di euro, bottino risparmiato dalle cessioni di Tchaouna, Casale e Fares. L’ex Toronto freme. E’ convinto che con Sarri potrà dire ancora la propria ad alti livelli ”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

insigne alla lazio percepirebbe 12 milioni d8217ingaggio sarri intensifica il pressing messaggero

© Ilnapolista.it - Insigne alla Lazio percepirebbe 1,2 milioni d’ingaggio, Sarri intensifica il pressing (Messaggero)

Altre letture consigliate

insigne lazio percepirebbe 12Lazio, Insigne pronto e Sarri freme - Dopo le ultime vicissitudini economiche, in casa Lazio si fa sempre fatica a dare ... Come scrive ilmessaggero.it

Calciomercato Lazio, Insigne sempre più vicino: Sarri vuole chiudere - L'articolo Calciomercato Lazio, Insigne sempre più vicino: Sarri vuole chiudere proviene da Lazionews. Secondo msn.com

Lazio-Insigne, tutta la verità: come può arrivare da Sarri - La L azio è in ritardo sul futuro e cerca di recuperare il mercato mancato. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Insigne Lazio Percepirebbe 12