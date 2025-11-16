Lorenzo Insigne è sempre più vicino ad approdare alla Lazio a gennaio da svincolato, dopo l’ultima esperienza in Mls col Toronto. Il tecnico Maurizio Sarri sta spingendo per avere il suo ex pupillo ai tempi del Napoli. Insigne alla Lazio, le cifre. Come riportato da Il Messaggero: “ Sarri ha intensificato il pressing sull’ex Napoli ormai da mesi. C’è una grande possibilità di vederli assieme per almeno sei mesi, con Lorenzo che percepirebbe un ingaggio da 1,2 milioni di euro, bottino risparmiato dalle cessioni di Tchaouna, Casale e Fares. L’ex Toronto freme. E’ convinto che con Sarri potrà dire ancora la propria ad alti livelli ”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Insigne alla Lazio percepirebbe 1,2 milioni d’ingaggio, Sarri intensifica il pressing (Messaggero)