Inscena un tentativo di suicidio e viene soccorso dalla polizia poi aggredisce un sanitario

Ha inscenato un tentativo di suicidio puntandosi un coltello alla gola e minacciando di darsi fuoco alla barba. Il fatto è successo venerdì 14 novembre al parco Berloffa e il protagonista della vicenda è un uomo italiano con diversi precedenti penali in evidente stato di ubriachezza.A dare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

