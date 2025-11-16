Influenza 2025 tra le peggiori del decennio | cosa sono e perché preoccupano le ARI e come leggere i dati della stagione invernale

L’Italia si prepara ad affrontare a una stagione influenzale considerata in potenza tra le peggiori del decennio. La rete RespiVirNet dell’ISS lo aveva segnalato pochi giorni fa con la stima di fine ottobre: circa 427mila casi di infezioni respiratorie acute in una sola settimana. Numeri ancora lontani dal picco e che raccontano di una curva che si sta muovendo più in fretta del solito. Gli epidemiologi sembrano avere pochi dubbi su quanto la situazione peggiorerà nelle prossime settimane tra l’arrivo delle basse temperature, le scuole ormai a pieno ritmo e la co-circolazione di più virus respiratori. 🔗 Leggi su Open.online

