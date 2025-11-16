Indagine sui conti Amt ai pm gli ultimi bilanci | possibile l’audizione dei nuovi consiglieri
Acquisiti i consuntivi fino al 2024 che mostrano la crescita del debito. Gli interrogatori forse partiranno dal cda che ha sospeso Gavuglio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altre letture consigliate
Indagine sul teatro della Fortuna, l'ex sindaco di Fano Seri depone in commissione sulla gestione passata: «Nessun allarme sul deficit dalla Fondazione, non conoscevamo i veri conti» - facebook.com Vai su Facebook
Indagine sui conti Amt, ai pm di Genova gli ultimi bilanci: possibile l’audizione dei nuovi consiglieri - Acquisiti i consuntivi fino al 2024 che mostrano la crescita del debito. Segnala ilsecoloxix.it
Amt, scatta l’inchiesta: nel mirino dei pm conti in rosso da anni e bilanci sospetti - L’ultimo input dopo le contestazioni del nuovo cda alla direttrice generale, ed ex presidente, Ilaria Gavuglio, oggi sospesa. Da ilsecoloxix.it