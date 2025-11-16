Indagine sui conti Amt ai pm gli ultimi bilanci | possibile l’audizione dei nuovi consiglieri

Ilsecoloxix.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acquisiti i consuntivi fino al 2024 che mostrano la crescita del debito. Gli interrogatori forse partiranno dal cda che ha sospeso Gavuglio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

indagine sui conti amt ai pm gli ultimi bilanci possibile l8217audizione dei nuovi consiglieri

© Ilsecoloxix.it - Indagine sui conti Amt, ai pm gli ultimi bilanci: possibile l’audizione dei nuovi consiglieri

Altre letture consigliate

Indagine sui conti Amt, ai pm di Genova gli ultimi bilanci: possibile l’audizione dei nuovi consiglieri - Acquisiti i consuntivi fino al 2024 che mostrano la crescita del debito. Segnala ilsecoloxix.it

Amt, scatta l’inchiesta: nel mirino dei pm conti in rosso da anni e bilanci sospetti - L’ultimo input dopo le contestazioni del nuovo cda alla direttrice generale, ed ex presidente, Ilaria Gavuglio, oggi sospesa. Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Indagine Conti Amt Pm