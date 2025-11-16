Incidente schianto tra un' auto e una moto | ragazzo di 21 anni è gravissimo

Gravissimo incidente stradale nelle prime ore di domenica 16 novembre 2025. Un ragazzo di 21 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale, dove è stato portato in arresto cardiaco. Lo schianto, tra un'auto e una moto, si è verificato in viale Fulvio Testi intorno alle 6.30. Sul posto si sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente in tangenziale a Trento Schianto fra un trattore e un autocarro. Ci sono code e rallentamenti - facebook.com Vai su Facebook

Milano, incidente in viale Fulvio Testi: drammatico schianto tra un'auto e una moto: 21enne in fin di vita - 30 di domenica mattina, nella zona di via Fulvio Testi, nel tratto tra via Smith e via Pulci, tra una moto e un'auto. Lo riporta msn.com

Schianto in viale Fulvio Testi tra un'auto e una moto. Ragazzo di 21 anni gravissimo - Lo schianto, tra un'auto e una moto, si è verificato nel tratto tra via Smith e via Pulci (zona M5 Bicocca), intorno alle sei e mezza di mattina. Riporta milanotoday.it

Schianto auto-moto in via Gianelli: donna gravissima - La donna ha riportato un trauma cranico e viste le condizioni è stata intubata e portata all’ospedale San Martino di Genova ... Lo riporta primocanale.it