Incidente mortale sulla Domitiana la vittima è Tina Spatarella insegnante di 61 anni Pirata della strada in fuga

Fanpage.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente si è verificato questa notte nei pressi di Villa Literno, in provincia di Caserta: nello scontro sono rimaste ferite altre due persone. Il conducente dell'altra auto si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

