Incidente mortale sulla Domitiana la vittima è Tina Spatarella insegnante di 61 anni Pirata della strada in fuga

L'incidente si è verificato questa notte nei pressi di Villa Literno, in provincia di Caserta: nello scontro sono rimaste ferite altre due persone. Il conducente dell'altra auto si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente mortale venerdì sera in Sicilia LEGGI QUI https://www.palermolive.it/sicilia-ribera-scontro-tra-due-auto-morto-uomo-40-anni/ #Ribera #Incidentemortale #sicilia #palermolive - facebook.com Vai su Facebook

#Incidente mortale nel pomeriggio sulla provinciale 128 a #Ossona, nel #Milanese. Intorno alle 16.30 due auto si sono scontrate frontalmente: un uomo di 80 anni è morto sul colpo. Sull’altra vettura viaggiava una famiglia con quattro bambini, tutti trasportati Vai su X

Tragedia sulla Domitiana, grave incidente: insegnante di Aversa perde la vita, e altri tre feriti - Un passante a fatto scattare l’allarme, richiamando sul posto le ambulanze del 118. Secondo ilcrivello.it

Incidente sulla Domitiana: l’insegnante Tina Spatarella uccisa da un pirata della strada, tre feriti gravi - Una violentissima collisione tra le 2 e le 3 di notte sulla Statale 7 quater ha provocato la morte dell’insegnante aversana Tina Spatarella e il ferimento di tre passeggeri. Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com

Incidente sulla Domitiana: l'insegnante Tina Spatarella muore a 61 anni - Grave incidente nella notte sulla Domitiana: una donna, Tina Spatarella, 61 anni, insegnante di Aversa, ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Secondo msn.com