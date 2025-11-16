Incidente mortale Pina muore a 61 anni dopo essere stata tamponata in auto | È scappato via

Un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi lungo la Domitiana ha provocato la morte di Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. La donna viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altre due persone quando, secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe stato tamponato con forza da un’altra automobile. L’impatto è stato devastante e ha interrotto tragicamente la sua vita, lasciando sgomenta l’intera comunità scolastica e quella locale. I primi soccorsi del 118 sono giunti in pochi minuti, ma per la docente non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno constatato il decesso sul posto, mentre le altre due persone che viaggiavano con lei sono state trasferite in ospedale in condizioni giudicate molto serie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

