Incidente a Milano tra due auto morto il 20enne L’amico alla guida non aveva la patente e si è finto un soccorritore l’altro positivo al test anti-droga – Il video
Uno dei giovani coinvolti nell’incidente tra un suv e un’auto, questa mattina all’alba, a Milano, è deceduto all’ospedale di Niguarda. Si tratta di Pietro Silva Orrego, un 20enne di Milano che era stato operato d’urgenza e poi ricoverato in rianimazione. Era risultato positivo al pre-test droga il 32enne alla guida della Opel corsa che si è scontrata alle 6.20 di questa mattina in via Fulvio Testi con una Mercedes classe G Brabus. Dai primi accertamenti era emerso che il 20enne alla guida della Mercedes viaggiava senza patente. Accanto a lui, Orrego che dopo essere stato portato al Niguarda in arresto cardiaco, no ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Open.online
