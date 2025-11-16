Incendio in un bar | a fuoco un tavolo in PVC

Latinatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte i vigili del fuoco di Terracina sono intervenuti, intorno all’1, a Priverno, dove in un bar del luogo si era sviluppato un incendio, che aveva interessato un tavolo in PVC collocato all’esterno del locale. Le fiamme avevano annerito anche parte del porticato e della vetrata, senza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

