incendio divampa dalla canna fumaria paura nella notte

Notte di paura a Priverno per una famiglia, che all'improvviso è stata svegliata dalle fiamme. Un incendio era infatti divampato nella stessa abitazione, probabilmente partito dalla canna fumaria.Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Terracina e Latina, entrati in azione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

