Incendio divampa dalla canna fumaria Paura nella notte
Notte di paura a Priverno per una famiglia, che all'improvviso è stata svegliata dalle fiamme. Un incendio era infatti divampato nella stessa abitazione, probabilmente partito dalla canna fumaria.Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Terracina e Latina, entrati in azione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un incendio divampa in un appartamento di Via Benedetto Croce a Bitonto: nessuna persona coinvolta, indagini in corso sulle origini del fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Un incendio divampa in un appartamento di Via Benedetto Croce a Bitonto: nessuna persona coinvolta, indagini in corso sulle origini del fuoco Vai su X
Incendio partito dalla canna fumaria rischia di mandare in cenere un’intera palazzina a San Sebastiano da Po - Così, poco dopo l’una tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre, San Sebastiano da Po si è svegliata in un ... Secondo giornalelavoce.it
Incendio in una villetta, le fiamme divampano dalla canna fumaria e avvolgono il tetto: famiglia evacuata - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. Si legge su msn.com
Spaventoso incendio in casa: fiamme divampate dal camino raggiungono il tetto, 50 pompieri al lavoro - Incendio a Civezzano: fiamme dal camino si propagano al tetto. Si legge su nordest24.it