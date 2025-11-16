In un ristorante a Milano prendevo 7 euro l’ora adesso 400 Il lavoro da sex worker per pagarsi gli studi in criminologia | la storia di Giulia B
«Per mantenermi agli studi ho sempre lavorato: prima in un bar, poi in un ristorante, poi in un negozio. Mi pagavano 7 euro l’ora, non sempre in regola. Ora me ne danno 400 e posso comprarmi quello che voglio». Giulia B. ha trent’anni e vive in un bilocale nascosto tra i cortili di Paolo Sarpi, a Milano. Frequenta l’università, studia Comunicazione e Criminologia, ma una volta chiusi i libri si dedica al lavoro che le garantisce indipendenza: fa l’escort. Una scelta nata quasi per gioco e diventata routine, scandita da regole rigide e un’organizzazione che non lascia nulla al caso, anche e soprattutto per raggiungere una stabilità economica che sembra sempre più un miraggio. 🔗 Leggi su Open.online
