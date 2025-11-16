In prefettura approvato il progetto del Comune di prevenzione e contrasto dello spaccio di stupefacenti vicino alle scuole

Il progetto Scuole Sicure per l'anno scolastico 20252026 è stato tra i temi affrontati nel corso della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta giovedì 13 novembre nella prefettura di Pescara.È stato esaminato il progetto presentato dal Comune di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it