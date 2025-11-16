In Onda Mieli stana Landini? Perché promuove gli scioperi
Sciopero, sciopero e ancora sciopero. Ospiti di In Onda nella puntata di domenica 16 novembre su La7, Maurizio Landini e Paolo Mieli. Al centro? Lo sciopero indetto dalla Cgil, appunto. Per il segretario del sindacato, Maurizio Landini, "il governo non vuole parlare di quello che non fa.. Lo sciopero generale non si fa con piacere, perché i lavoratori ci rimettono lo stipendio. Ma delle ragioni dello sciopero il governo non vuole parlare. Lo sciopero si fa perché è una manovra che non affronta i problemi delle persone. Il sindacato non vuole rispondere a questo o a quel governo. Il sindacato fa un mestiere autonomo perché rappresenta le persone". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
