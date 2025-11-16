Impresa Montemarcianese Ostra si arrende in casa
OSTRA 0 MONTEMARCIANESE 1 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli (37’st Verdenelli), Conti, Marzano (27’st Massacci), Castignani, Omenetti (25’st Curzi), Rossetti L., Bonvini (15’st Bodje), Zupo, Landi, Calcina. All. De Filippi MONTEMARCIANESE: Cominelli, Maiorano, Giovagnoli, Burini, Formica, Lucci, Gregorini, Rossetti P. (1’st Sabbatini), Gagliardi (37’st Cucinella), Daidone (29’st Massaccesi), Pierandrei (45’st Pellonara). All. Profili Arbitro: Graziosi di Pesaro Reti: 6’st Sabbatini Colpo grosso della Montemarcianese che vince la battaglia contro l’Ostra e scavalca in classifica proprio gli uomini di De Filippi, attestandosi a ridosso della zona playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
