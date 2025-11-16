Illuminiamo Napoli | accese le luminarie di Natale in città |VIDEO

Napolitoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le festività natalizie grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzata attraverso un protocollo d’intesa siglato tra il ”Comune di Napoli e la Camera di Commercio". Oggi il via, con l’accensione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

