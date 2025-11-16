Illuminiamo Napoli | accese le luminarie di Natale in città |VIDEO

Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le festività natalizie grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzata attraverso un protocollo d’intesa siglato tra il ”Comune di Napoli e la Camera di Commercio". Oggi il via, con l’accensione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

CIN:IT063049C20756P5M7 Napoli si prepara a brillare! Dal 15 novembre al 7 gennaio,la città si accende con illuminiamo Napoli 2025. Alberi giganti, decorazioni in ogni quartiere e 150 km di luminarie. Villaggio di Babbo Natale nel cuore di Piazza del Plebis - facebook.com Vai su Facebook

Napoli si illumina per il Natale, accese le magiche luminarie in piazza Municipio - In piazza Municipio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con l'assessore al Turismo, Teresa ... Riporta msn.com

Luminarie, pronti per l'accensione «Nessun quartiere resterà al buio» - Se in alcune vie della città le luci di Natale sono già accese, è perché «sono in corso d'opera le prove, che stanno andando avanti a scacchiera - Secondo ilmattino.it

Le luminarie di Natale a Napoli si accendono in ritardo: fischi della folla in piazza Municipio - L'accensione dell'albero in piazza Municipio e, di conseguenza, di tutte le altre luminarie natalizie installate a Napoli, era prevista per le ore 18 ... fanpage.it scrive