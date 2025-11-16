Il vulcano Sakurajima si ‘risveglia’ | alta colonna di cenere e fumo

(Adnkronos) – Erutta il vulcano Sakurajima, nella prefettura di Kagoshima, nel sudovest del Giappone. I media locali riferiscono di una colonna di fumo e cenere, alta oltre 4.000 metri, a seguito dell'eruzione dal cratere Minamidake, la prima dall'ottobre dello scorso anno. E' stata diramata un'allerta di livello 3 su 5 in zone delle prefetture di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

