Il vip italiano attacca la premier Meloni | Caciottara è caos sul web
“Caciottara”. Il vip italiano contro Meloni: insulto shock, si scatena di tutto – La recente visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Napoli ha catalizzato l’attenzione nazionale, generando un acceso dibattito. Nel corso del comizio elettorale, la premier si è lasciata andare a un momento di leggerezza, saltellando sul palco mentre la folla intonava il noto coro «Chi non salta è comunista». L’episodio, ripreso da numerosi video condivisi online, ha rapidamente assunto una connotazione politica e simbolica, trasformando la piazza in una vera e propria arena di confronto tra fazioni opposte. 🔗 Leggi su Tvzap.it
