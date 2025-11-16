Il video della premier Meloni che canta e balla chi non salta comunista è

"Chi non salta comunista è". E sul palco si inizia a saltare. Stanno facendo discutere le immagini della premier Giorgia Meloni che canta e balla sul coro preferito dai fedelissimi di centrodestra. L'esibizione è avvenuta al termine del comizio di sostegno a favore della candidatura di Cirielli. 🔗 Leggi su Today.it

VIDEO / Giorgia Meloni a Napoli per la chiusura della campagna elettorale: parte il coro "chi non salta comunista è". Sul palco, insieme alla premier e al ministro Antonio Tajani, salta anche il candidato veneto dell'Udc alle regionali, Antonio De Poli.

La premier Meloni in coro, canta e balla: chi non salta comunista è | Video - Al comizio elettorale per le regionali in Campiania in pochi secondi dal patriottismo si è passati ai corsi goliardiaci.

Regionali Campania, il video di Meloni a Napoli che salta e canta: "Chi non salta comunista è" con Salvini e Tajani - Meloni, Tajani e Salvini, selfie e coro da stadio "chi non salta comunista è" davanti ai fedelissimi al Palapartenope

