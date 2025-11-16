Il suo armadio di scheletri era aperto Eppure Zelensky è stato trattato da eroe

S’incrina il favore di cancellerie e media. Che fingevano che il presidente fosse un santo. Per troppo tempo ci siamo illusi che la retorica bastasse: Putin era il cattivo della storia e quindi il dibattito si chiudeva già sul nascere, prima che a qualcuno saltasse in testa di ricordare che le intenzioni del cattivo di rifare la Grande Russia erano note e noi, quel cattivo, lo avevamo trasformato nel player energetico pressoché unico. Insomma la politica internazionale è un pochino meno lineare delle linee dritte che tiriamo con il righello della morale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il suo armadio di scheletri era aperto. Eppure Zelensky è stato trattato da eroe

