A stagione 2025 ormai praticamente archiviata, si può finalmente fare il bilancio definitivo di com’è stato il cammino dell’Italia tennistica a livello ATP. E i risultati fanno chiaramente capire come ci sia stato un livello davvero molto alto, con presenze pressoché costanti in quasi tutte le settimane del calendario. Un dato parla chiaro: sono ben 47 le presenze azzurre dai quarti di finale in poi lungo tutti gli eventi del calendario, alcune volte anche contemporanee all’interno dello stesso torneo. In particolare, in 23 occasioni gli italiani si sono fermati proprio a questo punto dei vari tornei (anche se molte di queste occasioni riguardano Masters 1000 o Slam, con Musetti, Cobolli e Sonego in particolare che in merito qualcosa ne sanno). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il sorriso del tennis d’Italia nel 2025. Da Sinner a Musetti tanti protagonisti della stagione