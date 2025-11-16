E’ bastata una sconfitta per vedere il Siena scivolare dal secondo al sesto posto, complici le vittorie di tutte le dirette concorrenti. Dimostrazione partica di come in questo campionato, in 90 minuti, possa cambiare la fisionomia della classifica. Riflettori puntati, allora anche sugli altri campi: in contemporanea alla sfida del Franchi tra il Siena e il San Donato Tavarnelle andrà in scena anche il derby della Maremma, Follonica Gavorrano Grosseto i padroni di casa sono tornati al successo, sul Montevarchi, all’esordio di Brando in panchina, la squadra di Indiani si presenterà all’appuntamento forte del primo posto con 5 punti di vantaggio sul terzetto Foligno, Tau e Seravezza, con 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta, 23 gol fatti e 8 subiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il programma. Derby in Maremma. Il Foligno gioca a Sansepolcro