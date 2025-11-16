Il programma Derby in Maremma Il Foligno gioca a Sansepolcro
E’ bastata una sconfitta per vedere il Siena scivolare dal secondo al sesto posto, complici le vittorie di tutte le dirette concorrenti. Dimostrazione partica di come in questo campionato, in 90 minuti, possa cambiare la fisionomia della classifica. Riflettori puntati, allora anche sugli altri campi: in contemporanea alla sfida del Franchi tra il Siena e il San Donato Tavarnelle andrà in scena anche il derby della Maremma, Follonica Gavorrano Grosseto i padroni di casa sono tornati al successo, sul Montevarchi, all’esordio di Brando in panchina, la squadra di Indiani si presenterà all’appuntamento forte del primo posto con 5 punti di vantaggio sul terzetto Foligno, Tau e Seravezza, con 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta, 23 gol fatti e 8 subiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
? Buone notizie per Chivu in vista del derby di Milano! Calhanoglu difficilmente giocherà Spagna-Turchia (in programma martedì), match inutile per la Turchia certa dello spareggio playoff. ? In caso di ammonizione infatti Calha, diffidato, salterebbe l - facebook.com Vai su Facebook
Il programma: terzo fine settimana di novembre, tante Lazio in campo sslazio.org/news/Il-progra… #programma: @LazioNuoto pallanuoto per il riscatto #derby per la @LazioC5 Vai su X
Arbitro e programma. Dirige Adis Kurti sezione di Mestre. Derby in Maremma - Sarà l’arbitro Adis Kurti della sezione di Mestre a dirigere domani pomeriggio la partita Siena- Segnala lanazione.it
Programma. Derby in Toscana anticipato. Con l’Arezzo si gioca sabato sera - Cambia il calendario della squadra di Cangelosi, reduce dal successo con il Pineto che ha aperto il turno di campionato. Come scrive lanazione.it