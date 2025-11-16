Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 16 Novembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1113 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 15 Novembre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1015 €kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,1349 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra le 2 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nel tardo pomeriggio, tra le 17 e le 19. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Argomenti simili trattati di recente
Al giorno d'oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. scar Wilde. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, come sempre, sono le persone comuni a pagare il prezzo più alto della crisi climatica. Lo racconta “Il prezzo che paghiamo”, un documentario prodotto da @Greenpeace_ITA e @Recommon , realizzato da @fadacollective e diretto da @SaraManise Vai su X
Carburanti: l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio nel 2025 - Secondo la rilevazione del 7 luglio 2025 dell'osservatorio carburanti del Mase (ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), il prezzo medio della benzina nella settimana tra il 30 giugno e ... Come scrive gazzetta.it