Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 16 Novembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1113 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 15 Novembre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1015 €kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,1349 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra le 2 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nel tardo pomeriggio, tra le 17 e le 19. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie