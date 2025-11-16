Il Napoli Basket cede alla capolista Brescia 72-85

Sconfitta per il Napoli Basket che cede alla Germani Brescia per 72-85, nel match valevole per l'ottava giornata di Campionato di Serie A, disputato questa sera all'Alcott Arena. Gli azzurri, che saranno targati grazie al nuovo title sponsor "Guerri", giocano una partita generosa contro la capolista, lottando fino alla fine.

