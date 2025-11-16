Il Milan in prestito Morata al Como è un flop I numeri della sua stagione negativa

Pianetamilan.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alvaro Morata, ceduto dal Milan al Como in prestito, fatica a lasciare il segno: 13 presenze senza gol e un solo assist. Il Milan potrebbe incassare circa 11 milioni in caso di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il milan in prestito morata al como 232 un flop i numeri della sua stagione negativa

© Pianetamilan.it - Il Milan in prestito, Morata al Como è un flop. I numeri della sua stagione negativa

