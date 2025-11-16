Il Milan in prestito Morata al Como è un flop I numeri della sua stagione negativa
Alvaro Morata, ceduto dal Milan al Como in prestito, fatica a lasciare il segno: 13 presenze senza gol e un solo assist. Il Milan potrebbe incassare circa 11 milioni in caso di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Lo United sarebbe disposto a cedere l'attaccante in prestito senza obbligo di riscatto. [ Corsera ] A queste condizioni lo prendereste #acmilan
Milan e Roma pensano a Zirkzee: lo United è disposto a cederlo in prestito senza obbligo di riscatto
Tre gol sbagliati, battaglia con Mina, giallo e richiesta sostituzione: Morata a Como non incide - Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. Scrive milannews.it
Il Milan in prestito: Colombo sbaglia e poi segna, Morata soffre Mina - Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. Come scrive milannews.it
Mercato. Chiesto al Milan. Jimenez (prestito con diritto di riscatto) - Dopo aver cercato di portare in riva al lago Theo Hernandez (lo scorso gennaio) offrendo 40 milioni e ... Lo riporta ilgiorno.it