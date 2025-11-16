Il miglior formaggio del mondo è svizzero | il Gruyère AOP Speciale vince i World Cheese Awards 2025

Fanpage.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il World Cheese Awards 2025 premia il Gruyère AOP come miglior formaggio al mondo, scelto per equilibrio, maturazione e complessità aromatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

