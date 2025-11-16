Il miglior formaggio del mondo è svizzero | il Gruyère AOP Speciale vince i World Cheese Awards 2025
Il World Cheese Awards 2025 premia il Gruyère AOP come miglior formaggio al mondo, scelto per equilibrio, maturazione e complessità aromatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
E' svizzero il miglior formaggio al mondo: Gruyere dop trionfa a Berna - E' il Gruyere Aop spezial 18 mesi del caseificio di montagna Vorderfultigen il vincitore del World Cheese Awards ... Da stream24.ilsole24ore.com
World Cheese Awards 2025: è lo svizzero Gruyère AOP «Vorderfultigen Spezial» il miglior formaggio al mondo - A Berna hanno gareggiato 5244 formaggi da 46 Paesi, sottoposti al voto di 256 giurati ... Come scrive msn.com