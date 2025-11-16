Il Lecco doma la Pro Patria e il campo pesante | è secondo in solitaria

Il Lecco doma la Pro Patria e un campo pesante e reso insidioso a causa della pioggia. Decide la rete di Furrer nel primo tempo, mentre nella ripresa il raddoppio arriva ma viene annullato. Ottima però l'attitudine dimostrata sia dalla squadra sia dal tecnico con cambi offensivi.tutte le foto del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

