Il giovane calciatore che ruba 2mila euro in casa del dirigente avversario
Una sorta di derby, ma decisamente lontano dal campo di gioco. Un ragazzo di 21 anni, giovane calciatore di una squadra dilettantistica, è stato denunciato a Forio d'Ischia, in provincia di Napoli, per il furto nell'abitazione di un dirigente sportivo di un club avversario.Forio d'Ischia (Napoli). 🔗 Leggi su Today.it
Sotto età nell’Under 17, il giovane calciatore continua un percorso fatto di lavoro costante tra club, preparazione individuale e interesse di società professionistiche - facebook.com Vai su Facebook
L’ultimo saluto al giovane calciatore, la salma riposerà in Macedonia: “Sorriso e passione indimenticabili”: Macerata, 20 ottobre 2025 – Sarà rimpatriata in Macedonia la salma di Seferi Beljdi, il 28enne residente a Matelica che sabato mattina… http://dlvr.it/TN Vai su X
