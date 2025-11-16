Il giovane calciatore che ruba 2mila euro in casa del dirigente avversario

Today.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sorta di derby, ma decisamente lontano dal campo di gioco. Un ragazzo di 21 anni, giovane calciatore di una squadra dilettantistica, è stato denunciato a Forio d'Ischia, in provincia di Napoli, per il furto nell'abitazione di un dirigente sportivo di un club avversario.Forio d'Ischia (Napoli). 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

