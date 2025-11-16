Il direttore dell’Aise Giovanni Caravelli il giorno stesso l’arresto di Almasri durante la riunione con Mantovano, Piantedosi e Tajani, chiarisce che i servizi italiani hanno una collaborazione molto proficua con la milizia Rada di Almasri e di non aver ricevuto minacce di rappresaglie contro cittadini italiani, sottolineando che la Rada collaborava anche con le forze di sicurezza che operano nell’area dello stabilimento Eni di Mellitha. Ma è proprio riguardo il sito Eni di Mellitha che il collega Khalil Elhassi pubblica sui social una notizia, passata completamente sotto silenzio, sui legami tra la famiglia Almasri e l’Eni, attraverso la società Mellitha. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il giornalista Khalil Elhassi: “Legami tra la famiglia di Almasri e l’Eni”. L’anticipazione di Report