Il futuro di Gaza Israele | No alla Palestina Controlleremo la Striscia

Roma, 16 novembre 2025 – Piove sulle macerie della Striscia di Gaza. Messa in ginocchio dall’offensiva israeliana, che ha lesionato in parte o completamente il 92% degli edifici residenziali, la popolazione, già costretta a trattenere il respiro per la fragile tregua in corso, da un paio di giorni deve fare i conti anche con le piogge torrenziali che allagano senza sosta le tendopoli. I temporali liquidano gli ultimi scampoli di umanità e normalità agognati da migliaia di uomini, donne e bambini, così come nell’acqua svanisce una volta di più, sotto il peso delle ultime tempestose dichiarazioni dei ministri di Tel Aviv, la speranza della creazione di uno Stato palestinese che Israele non vuole né oggi, né mai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il futuro di Gaza. Israele: “No alla Palestina. Controlleremo la Striscia”

