Il Futball Cava Ronco cade a Faenza durissimo Bergamaschi | Serve un esame di coscienza

“E' necessario fare un importante esame di coscienza con umiltà ed autocritica”. Sono durissime le parole di Luca Bergamaschi dopo il ko del Futball Cava Ronco tro il Faenza. I biancorossi sono usciti sconfitti nel derby della via Emilia per 1-0, con il gol 36' di Zani, arrivato dopo aver colpito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

