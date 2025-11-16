Il distacco in classifica tra Sinner e Alcaraz in caso di vittoria o sconfitta a Torino

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno i protagonisti dell’ultimo atto alle ATP Finals 2025, in programma domenica 16 novembre non prima delle ore 18.00 sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino. I due dominatori attuali del tennis maschile sono pronti dunque ad una nuova sfida di grande prestigio, dopo aver giocato l’uno contro l’altro nelle ultime tre finali Slam di fila. Alcaraz, vincendo quattro partite tra round robin e semifinale, è già certo di chiudere l’anno in vetta al ranking mondiale avendo raggiunto virtualmente quota 12.050 punti mentre Sinner si trova ad oggi in seconda posizione con all’attivo 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il distacco in classifica tra Sinner e Alcaraz in caso di vittoria o sconfitta a Torino

Approfondisci con queste news

Sette squadre in due punti per l'alta classifica, solo due punti di distacco tra la zona play off e quella play out. Jesina - Chiesanuova e Fabriano Cerreto - Civitanovese, gli impegni delle formazioni della Vallesina - facebook.com Vai su Facebook

Sinner non può più sorpassare Alcaraz alle ATP Finals: il distacco minimo e quello massimo - Con i 600 punti raccolti grazie alle tre vittorie nel round robin Carlos Alcaraz ha centrato l'obiettivo di chiudere l'anno da numero 1 al mondo, ... Come scrive oasport.it

Classifica ATP, Sinner numero 1 ma a Torino è duello con Alcaraz: le combinazioni e uno scenario folle. Avanzano Bublik e Auger - Classifica ATP, Sinner alla 66esima settimana da numero 1 ma a Torino Alcaraz può scalvacarlo: le combinazione e lo scenario incredibile. Riporta sport.virgilio.it

Sinner numero 1 del ranking nel 2026: quando può arrivare il sorpasso ad Alcaraz (segnatevi il mese di marzo) - L'azzurro guarda all'anno nuovo per ricominciare la scalata al ranking: tra punti da difendere e tornei vinti nel 2025 tutto porta a pensare che dopo febbraio ogni momento è buono ... Si legge su sport.virgilio.it