il derby fuori dal campo calciatore ruba in casa del dirigente della squadra rivale

Tempo di lettura: < 1 minuto Un calciatore di 21 anni è stato denunciato per aver rubato in casa del dirigente di una squadra avversaria: é avvenuto ad Ischia e i protagonisti sono un giovane giocatore del Lacco Ameno e il dirigente dell’Asd Real Forio, la squadra di Forio D’Ischia che milita nel campionato di Eccellenza. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: il dirigente si è svegliato e si è accorto che qualcuno era entrato in casa e aveva rubato 2mila euro in contanti. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri che, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare il ladro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

