Il derby fuori dal campo calciatore ruba in casa del dirigente della squadra rivale
Tempo di lettura: < 1 minuto Un calciatore di 21 anni è stato denunciato per aver rubato in casa del dirigente di una squadra avversaria: é avvenuto ad Ischia e i protagonisti sono un giovane giocatore del Lacco Ameno e il dirigente dell’Asd Real Forio, la squadra di Forio D’Ischia che milita nel campionato di Eccellenza. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: il dirigente si è svegliato e si è accorto che qualcuno era entrato in casa e aveva rubato 2mila euro in contanti. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri che, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare il ladro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
A TUTTO CAMPO. . FAGAGNA VINCE IL DERBY DI RIGORE MA IL FALLO E' FUORI AREA Andrea Bruno Rive D'Arcano Flaibano; "errore tecnico che pesa". Pagnucco U.S. PRO FAGAGNA: "oggi giusto che questi ragazzi festeggino. Mi danno fastidio le - facebook.com Vai su Facebook
Rabiot punta il derby: la prossima settimana torna in gruppo, è fuori da un mese Vai su X
Furto in casa di un dirigente sportivo, il ladro è un calciatore avversario - Dalle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno riconosciuto il possibile autore del furto e lo hanno raggiunto. Lo riporta ilroma.net
Furto in casa di un dirigente sportivo, il ladro è un calciatore della squadra avversaria - Un derby che si è consumato non sul campo, ma tra le vie dell'isola di Ischia, dove la rivalità sportiva si è trasformata in un colpo di scena fuori dal campo: un furto ... Come scrive msn.com
A Ospitaletto un derby senza ultras, fuori dallo stadio uno striscione diretto al questore - Al «Corioni» attesi circa 1000 spettatori, non ci saranno i tifosi dell’Union che sabato erano in 300 al Rigamonti alla ri ... Secondo brescia.corriere.it