Il degrado in città impatta sulle attività museali e sul lavoro dei negozianti

Trentotoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La situazione di grave degrado in cui versa Vicolo del Teatro ha ormai superato ogni limite di accettabilità”. Con queste parole il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè ha commentato una serie di problematiche riscontrate lungo la via che collega piazza Cesare Battisti e via. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Degrado Citt224 Impatta Attivit224