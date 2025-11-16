Il Casalguidi fa 0-0 in casa della Fortis

Fortis Juventus 0 Casalguidi 0 FORTIS JUVENTUS: Tognoni, Paoli D., Giannelli, Vannuzzi (35’ st Paoli P.) Veraldi, Becucci D. (6’ st Legnante) Sitzia, Becucci T. (6’ st Macchinelli) Aprea (28’ st Giusti) Cremonini, Bartolini. A disp. Biotti, Faye, De Luca, Belli. All. Morandi. CASALGUIDI: Carli, Rossi, Ceccarelli, Puccianti (25’ st Luccioletti), Bonaiuti, Borselli, Robusto (38’ st Zoppi), Diddi (38’ st Filoni), Capecchi, Bonfanti, Dani. A disp. Merci, Malusci, Ghimenti, Bocini, Rizzi. All. Paolacci. Arbitro: Cipullo di Siena. Pareggio senza reti quello andato in scena in Mugello tra Fortis Juventus e Casalguidi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Casalguidi fa 0-0 in casa della Fortis

News recenti che potrebbero piacerti

A Casalguidi nessuno può intestarsi l'esasperazione della gente in una strada nel centro del paese dove i lavori non vanno avanti da mesi - facebook.com Vai su Facebook

Il Casalguidi fa 0-0 in casa della Fortis - (6’ st Macchinelli) Aprea (28’ st Giusti) Cremonini, Bartolini. Come scrive msn.com

Il Forte è imperforabile. Fa pari 0-0 col Casalguidi - Bonfanti, Fusco, Cappellini, Massaro, Ceccarelli (30’ st Puccianti), Cortonesi, Mallardo, An. Secondo lanazione.it

Montecatini-Casalguidi 0-0, Nishaj: «Meritavamo qualcosa in più» - La redazione di Pistoia Sport è composta da un manipolo di valorosi giornalisti e giornaliste che provano a raccontarvi le vicende della Pistoia sportiva e non solo con lo stesso amore con cui le ... Riporta pistoiasport.com