Il cartellone del weekend Il Ravenna cerca la vetta a Livorno Eccellenza Fcr all’attacco a Faenza
Serie C (14ª giornata): Livorno-Ravenna (14.30), Pontedera-Pianese (17.30). Rinviata (mercoledì 26 novembre): Gubbio-Juventus Under 23. Già disputate: Arezzo-Bra 2-1, Forlì-Campobasso 2-3, Pineto-Carpi 1-0, Rimini-Ascoli 0-2, Torres-Perugia 1-1, Vis Pesaro-Guidonia 2-1, Sambenedettese-Ternana 0-0. Classifica: Arezzo 35; Ravenna 33; Ascoli 31; Guidonia 23; Pineto 22; Carpi, Ternana 21; Forlì, Campobasso, Vis Pesaro 20; Gubbio 18; Juventus U23, Pianese 17; Sambenedettese 16; Pontedera 12; Livorno, Bra 10; Perugia 9; Torres 8; Rimini -4. Serie D (12ª giornata, 14.30). Girone D: Desenzano-Tropical. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
