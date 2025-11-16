IL CARRELLO DELLA SPESA – Il progetto contro la povertà farmaceutica
L'iniziativa in Lombardia per combattere sprechi e alleviare i bisogni della popolazione più debole L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Se cercavate un modo rapido per trasformare il carrello della spesa in una roulette, eccolo - facebook.com Vai su Facebook
Il patto fra Comune e privati riempie il carrello della spesa a 72 famiglie in difficoltà - La generosa donazione di 10mila euro da parte di un'azienda locale si aggiunge ai fondi del Comune per sostenere l'iniziativa. Secondo ilgiorno.it
I prezzi del carrello della spesa continuano a correre anche in agosto (+3,5%). Consumatori: “+384 euro annui per ogni famiglia” - Che continuano a fare i conti con rincari sul carrello della spesa sempre più marcati di mese in mese. Riporta ilfattoquotidiano.it
Terni. Crolla l'inflazione ma i prezzi del carrello della spesa restano alti - E' quanto emerso nei giorni scorsi nel corso del convegno "Inflazione e comunicazione" organizzato dai Servizi statistici del Comune ... Scrive ilmessaggero.it