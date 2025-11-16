Il campo in cemento delle Atp Finals favorisce Sinner o Alcaraz?

Alle Atp Finals di Torino tutti si augurano di vedere l'ennesima finale tra Sinner e Alcaraz. Sul campo indoor, le condizioni sembrano sorridere leggermente all’altoatesino: la palla rimbalza più bassa, il gioco è rapido e pulito. Questo si adatta perfettamente allo stile di Sinner. Ecco cosa ci ha raccontato Javier Sanchez, ceo dell'azienda che produce i campi da tennis delle Finals. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il campo in cemento delle Atp Finals favorisce Sinner o Alcaraz?

Altre letture consigliate

QUANDO IL CAMPO SI FA DURO… … Sinner comincia a giocare! Ora sono tre i titoli conquistati da Jannik sul cemento nel 2025! #AustralianOpen #ChinaOpen #ViennaOpen Dei 22 trofei in totale, ben 19 sono arrivati su questa superficie! Qua - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo - Finale Atp Finals Torino: oggi Sinner contro Alcaraz, ecco dove vedere il match in TV gratis e in streaming (domenica 16 novembre). Lo riporta libero.it

Sinner-Alcaraz finale annunciata delle ATP Finals: Carlos maltratta Auger-Aliassime e avvisa Jannik e tifosi - Aliassime in semifinale, trionfa in due set e avvisa Jannik e i tifosi italiani. Segnala sport.virgilio.it

Atp Finals, il programma di oggi: partite e orari - Lorenzo Musetti sfida De Minaur per dimenticare il ko all'esordio con Fritz. Scrive sport.sky.it