Un meritato di riposo. Jannik Sinner ha concluso in maniera trionfale il proprio 2025, sconfiggendo nell'atto conclusivo delle ATP Finals di Torino lo spagnolo Carlos Alcaraz. Con lo score di 7-6 (4) 7-5, il pusterese ha concesso il bis dopo la vittoria del 2024 in questo torneo. Un risultato importante per dare le giuste motivazioni in vista del 2026. Sinner, infatti, non giocherà le finali di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Una scelta maturata da tempo e annuciata nel corso del torneo di Vienna, che non poche polemiche ha generato verso l'altoatesino. Tante critiche, ma alla fine i risultati hanno dato ragione all'altoatesino, capace negli ultimi due mesi di vincere in serie sul veloce indoor austriaco, a Parigi e nel Master di fine anno.

Il calendario di Jannik Sinner: allenamento ed esibizioni verso gli Australian Open