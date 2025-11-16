Il Bibbiano San Polo esonera mister Nazzani

Scossa alla vigilia del derby per il BibbianoSan Polo. Il club di Promozione ha deciso di esonerare il tecnico Giuseppe Nazzani a poche ore dal sentito derby col Montecchio (ore 14.30) nella cornice del Comunale di San Polo d’Enza. Posta in palio molto alta coi biancoblù scivolati a centroclassifica, mentre i giallorossi tornano in scena dopo il turno di riposo nel quale hanno ceduto il primato del girone A alla Castellana Fontana. Altro derby reggiano in città dove si affrontano Masone e Castellarano, anche in questo caso gli ospiti rossoblù si presentano da una settima di stop e in palio c’è il terzo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Bibbiano/San Polo esonera mister Nazzani

