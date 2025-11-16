Il 22 ottobre l’evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025

Testo di Elita Viola Si è tenuto mercoledì 22 ottobre, dalle 10:00 alle 13:30, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, l’evento di presentazione del  Rapporto ASviS 2025 “Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità ”  (qui le precedenti edizioni). RIVEDI LA DIRETTA  Realizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, grazie al contributo della sua rete di esperte ed esperti delle  organizzazioni aderenti, il documento  analizza il posizionamento del nostro Paese rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile  (SDGs) a dieci anni dall’adozione dell’Agenda 2030, e fornisce un  quadro delle iniziative introdotte finora  a livello globale, europeo e   nazionale in ottica di sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

