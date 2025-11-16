Il 18 novembre incontro di fine percorso e arrivo di In cammino – Abbazie d’Europa

Il 18 novembre alle 11:30 si terrà a Roma, presso Sala Spadolini in via del Collegio Romano, l’incontro di fine percorso e arrivo di “In cammino – Abbazie d’Europa”. All’evento parteciperanno S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto Dicastero per l’Evangelizzazione e Responsabile dell’Organizzazione del Giubileo, Livia Pomodoro, Presidente Spazio Teatro No ‘hma e Titolare della Cattedra UNESCO “Food Systems for Sustainable Development and Social Inclusion”, Clemente Contestabile, Consigliere Diplomatico Ministero della Cultura, Claudio Serafini, Direttore “Organic Cities Network Europe” e Tonino Bettanini, Direttore “Giubileo 2025 – In cammino – Abbazie d’Europa” nonché scrittore, che modererà l’incontro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

