Inter News 24 Icardi verso il ritorno in Serie A? Sono circolate molte voci negli ultimi mesi, ecco cosa ne pensa la fidanzata China Suàrez. Le prestazioni di Mauro Icardi al Galatasaray stanno suscitando opinioni contrastanti all’interno del club turco. Un dirigente ha sollevato alcune critiche nei confronti dell’attaccante argentino, mettendo in evidenza comportamenti che a suo giudizio non sono tollerabili. Le sue parole hanno alimentato una serie di polemiche interne, che hanno trovato sfogo anche pubblicamente, facendo emergere dubbi sul futuro di Icardi in Turchia. L’attaccante, quindi, si troverebbe a un bivio: proseguirà la sua carriera al Galatasaray o inizierà a valutare opzioni in Europa? Icardi e China Suárez: Tra Pubblicità e Polemiche Recentemente, Mauro Icardi e China Suárez sono stati ospiti del programma Otro Día Perdido condotto da Mario Pergolini. 🔗 Leggi su Internews24.com

Icardi può tornare in Serie A? La fidanzata: «Vi dico quale sarà il futuro calcistico di Mauro»