I tifosi sempre al fianco della squadra Le prossime partite fondamentali E sono necessari nuovi innesti

Sport.quotidiano.net | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il penultimo posto in classifica, i tifosi aquilotti non perdono fiducia e entusiasmo: "Dobbiamo conquistare punti importanti nei prossimi scontri diretti contro il Mantova, la Samp e l’Entella, in attesa del mercato di gennaio che dovrà portare in dote a Donadoni almeno un giocatore per ruolo". Ostenta moderato ottimismo Massimo Della Monica: "La corsa salvezza è difficile ma non impossibile, confidiamo in mister Donadoni che credo abbia richiesto garanzie su correttivi nel mercato invernale, almeno un giocatore per ruolo. Alle porte ci sono già tre sfide fondamentali con dirette concorrenti, bisognerebbe dare continuità con un filotto di risultati buoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i tifosi sempre al fianco della squadra le prossime partite fondamentali e sono necessari nuovi innesti

© Sport.quotidiano.net - I tifosi sempre al fianco della squadra. "Le prossime partite fondamentali. E sono necessari nuovi innesti»

Contenuti che potrebbero interessarti

tifosi fianco squadra prossimeIl caso. I tifosi della femminile in silenzio: "Orari assurdi» - 2 che ha lasciato l’amaro in bocca ai sostenitori di casa sugli spalti. Da ilgiorno.it

tifosi fianco squadra prossimeConte nervoso, De Laurentiis prova a calmarlo. Ma il tecnico del Napoli è duro con la squadra - Ma nel faccia a faccia il tecnico avverte i giocatori: “Non vi difendo più” ... Si legge su repubblica.it

Ascoli-tifosi, feeling ritrovato: superati i cinquemila abbonati - Tutto sembrava inimmaginabile qualche mese fa quando l'Ascoli annaspava nel campionato ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Fianco Squadra Prossime