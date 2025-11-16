I tifosi sempre al fianco della squadra Le prossime partite fondamentali E sono necessari nuovi innesti

Nonostante il penultimo posto in classifica, i tifosi aquilotti non perdono fiducia e entusiasmo: "Dobbiamo conquistare punti importanti nei prossimi scontri diretti contro il Mantova, la Samp e l'Entella, in attesa del mercato di gennaio che dovrà portare in dote a Donadoni almeno un giocatore per ruolo". Ostenta moderato ottimismo Massimo Della Monica: "La corsa salvezza è difficile ma non impossibile, confidiamo in mister Donadoni che credo abbia richiesto garanzie su correttivi nel mercato invernale, almeno un giocatore per ruolo. Alle porte ci sono già tre sfide fondamentali con dirette concorrenti, bisognerebbe dare continuità con un filotto di risultati buoni.

