I premi del Matera Film Festival 2025

I PREMI del MATERA FILM FESTIVAL VI EDIZIONE 2 e 7 –16 NOVEMBRE 2025 – MATERA, CITTÀ DEI SASSI www.materafilmfestival.it Si conclude la sesta edizione del Matera Film Festival, diretto da Dario Toma e Nando Irene, con la consegna dei premi, al Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri. Ospiti della serata il regista, attore, conduttore e doppiatore Claudio Bisio, il regista e sceneggiatore Riccardo Milani e la cantautrice Arisa. Tra gli ospiti della sesta edizione, anche Terry Gilliam, Yoshitaka Amano, Gabriele Mainetti, Paolo strippoli, Manlio Castagna, Alòissa Jung, Amanda Strong, il cast di Un posto al Sole, Maurizio De Giovanni, Giuseppe Marco Albano, Marilina Succo, Giorgio Vedrelli, Rolando Colla, Linda Olsansky, Gianluca Matarrese, Emanuele Salce, Andrea Pergolari, Angela e Marianna Fontana, Tess Massazza, Pietro Crozza Signoris.

