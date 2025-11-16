I popoli in marcia sognano l’addio ai combustibili fossili
Sabato, sulle strade di Belém, non c’erano solo centinaia di frutti maturi caduti dagli alberi di mango, ma anche migliaia di persone in marcia per il clima e contro i . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alla Cop30 si parla di roadmap globale per l’addio ai combustibili fossili. Una scatola vuota senza tempi, meccanismi di verifica e volontà politica, nell’anno nero dell’indietro tutta occidentale sul clima. Suona l’allarme la grande Marcia dei Popoli che ieri ha in - facebook.com Vai su Facebook
#COP30 , a #Belem membri del Consiglio nazionale brasiliano delle "Popolazioni estrattive", che rappresenta le comunità indigene dell' #Amazzonia, alla Grande marcia dei popoli della foresta per chiedere una maggiore protezione del loro habitat e dei loro Vai su X