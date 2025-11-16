I centenari nel Lazio in 40 hanno più di 105 anni Quanti ne vivono nella provincia pontina

Quanti sono a oggi i cosiddetti semi-supercentenari, vale a dire persone con almeno 105 anni di età, in Italia e come la situazione è cambiata negli ultimi 16 anni? A dare una risposta uno studio condotto dall’Istat che ha snocciolato i dati per regione.Al 1° gennaio 2025 i centenari residenti in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - I centenari nel Lazio, in 40 hanno più di 105 anni. Quanti ne vivono nella provincia pontina

