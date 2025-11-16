Hjulmand Juve nuovo assalto a giugno | c’era già l’accordo poi è saltato tutto per questo motivo Le ultime

sul futuro del mediano dello Sporting. Se il mercato di gennaio impone alla  Juventus  la caccia alle “occasioni” sostenibili, con il nome di Marcelo Brozovic che resta in cima alla lista per tappare le falle nell’immediato, la dirigenza bianconera lavora a fari spenti su un orizzonte temporale più ampio. Proiettandosi già verso la sessione estiva di  giugno, il vero obiettivo strutturale per la mediana ha un nome e un cognome ben precisi:  Morten Hjulmand. Lo scrive il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hjulmand Juve, nuovo assalto a giugno: c’era già l’accordo, poi è saltato tutto per questo motivo. Le ultime

