Hjulmand Juve nuovo assalto a giugno | c’era già l’accordo poi è saltato tutto per questo motivo Le ultime

sul futuro del mediano dello Sporting. Se il mercato di gennaio impone alla Juventus la caccia alle “occasioni” sostenibili, con il nome di Marcelo Brozovic che resta in cima alla lista per tappare le falle nell’immediato, la dirigenza bianconera lavora a fari spenti su un orizzonte temporale più ampio. Proiettandosi già verso la sessione estiva di giugno, il vero obiettivo strutturale per la mediana ha un nome e un cognome ben precisi: Morten Hjulmand. Lo scrive il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juve, nuovo assalto a giugno: c’era già l’accordo, poi è saltato tutto per questo motivo. Le ultime

Approfondisci con queste news

The Latest BREAKING from Fabrizio Romano Read here : https://forzajuventus-1897.com/hjulmand-juventus-fabrizo-romano-gives-latest-update/ - facebook.com Vai su Facebook

#Hjulmand resta allo #Sporting : #Juventus e #United in attesa #europacalcio Vai su X

Calciomercato Juve: Hjulmand osservato speciale all’Allianz Stadium. Ma ci sono altri due nomi da tenere d’occhio dello Sporting…Ultimissime - Ma ci sono altri due nomi da monitorare all’Allianz Stadium C’erano Danilo e Szczesny, tra i primi a scendere in campo. Segnala juventusnews24.com

Hjulmand brilla contro la Juventus in Champions League: le statistiche che sorprendono - Hjulmand brilla contro la Juventus in Champions League: le statistiche che sorprendono secondo Corsport. Scrive tuttojuve.com

Juve, Hjulmand osservato speciale dello Sporting: Comolli lo segue per il futuro - Il centrocampista danese, già accostato alla Juve nelle scorse sessioni di mercato, resterebbe un obiettivo dei bianconeri ... Secondo it.blastingnews.com