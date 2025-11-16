Guido Borghi emozionante | Marotta? Era un ragazzino come gli altri ma con la sua forza è riuscito a raggiungere i livelli più alti
Inter News 24 Guido Borghi ricorda l’infanzia con Giuseppe Marotta, spiegando come con forza e volontà sia arrivato ai livelli più alti a cui poteva ambire. Ieri, nel Varesotto, si è svolto un evento di commemorazione in onore di Giovanni Borghi, figura leggendaria nel panorama sportivo italiano, noto come “il Cumenda”. Alla cerimonia ha partecipato anche Guido Borghi, figlio del celebre dirigente, che ha voluto ricordare il padre e il suo impatto nel mondo dello sport. Durante l’evento, Guido ha condiviso un aneddoto toccante riguardo alla figura di Giovanni Borghi, raccontando come suo padre fosse stato un mentore per Beppe Marotta, attuale presidente dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
